WebCatalog
Studydrive

Studydrive

studydrive.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Studydrive» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Безкоштовні конспекти, підсумки та відповіді для навчання. Навчайтеся легше, швидше та краще.

Вебсайт: studydrive.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Studydrive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ExamFear

ExamFear

examfear.com

Quino

Quino

quino.ai

Studypool

Studypool

studypool.com

Aladtec

Aladtec

aladtec.com

SuperSummary

SuperSummary

supersummary.com

Professor Messer

Professor Messer

professormesser.com

Knowt

Knowt

knowt.com

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Intellecs.AI

Intellecs.AI

intellecs.ai

Thunk Notes

Thunk Notes

thunknotes.com

Socratic

Socratic

socraticworks.com

Mockplus

Mockplus

mockplus.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності