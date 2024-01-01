Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StudyFetch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

StudyFetch — це платформа на базі штучного інтелекту, яка використовує матеріал курсу для створення комплексних навчальних посібників, карток, нотаток тощо. Це допомагає учням навчатися ефективніше, залишатися організованими та краще концептуально розуміти та запам’ятовувати матеріал.

Вебсайт: studyfetch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «StudyFetch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.