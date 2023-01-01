Навчальні відео, нотатки, навчальні групи та навчальні матеріали для ІТ-сертифікації професора Мессера CompTIA A+, Network+ і Security+.

Вебсайт: professormesser.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Professor Messer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.