VMEdu є лідером у галузі професійного навчання та сертифікації та сприяв навчанню 500 000+ студентів з 3500+ корпорацій у 150+ країнах із показником успішності 98,7% через свою глобальну мережу з 1100+ постачальників навчальних закладів. Завдяки курсам на платформі VMEdu постачальники тренінгів можуть проводити високоякісне навчання, використовуючи навчальні матеріали VMEdu в Інтернеті та в аудиторії, і безперешкодно зараховувати студентів на заплановані заняття VMEdu. Студенти та співробітники також можуть брати участь в онлайн-курсах, відеолекціях, подкастах, змодельованих практичних тестах і багато іншого, все з одного порталу. VMEdu усуває всі турботи щодо розробки матеріалу курсу, створення відеокурсу та розробки подкастів, імітаційних практичних тестів тощо. Окрім професійних навчальних закладів, VMEdu також допомагає корпораціям задовольнити різноманітні навчальні потреби за допомогою своїх пропозицій платформи. VMEdu служить ринком, об’єднуючи експертів із контенту з усього світу, і використовує свій найсучасніший досвід у створенні контенту для створення найякісніших онлайн-курсів і курсів у класі. Ця якість надається студентам у всьому світі через глобальну мережу з понад 1100 навчальних партнерів. Кожен курс VMEdu забезпечує стабільний, високоякісний контент, представлений у різних форматах, наприклад відео, подкасти, імітаційні тести та мобільні програми, які забезпечують всебічний і практичний досвід навчання для студентів.

Вебсайт: vmedu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VMEdu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.