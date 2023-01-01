Ми надаємо реалістичні, високоякісні навчальні лабораторії, які дають студентам з безпеки можливість безпечно вивчати та практикувати тестування на проникнення.

Вебсайт: cyberseclabs.co.uk

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