WebCatalog
CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ми надаємо реалістичні, високоякісні навчальні лабораторії, які дають студентам з безпеки можливість безпечно вивчати та практикувати тестування на проникнення.

Вебсайт: cyberseclabs.co.uk

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