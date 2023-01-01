Військові ігри, які пропонує спільнота OverTheWire, можуть допомогти вам вивчити та відпрацювати концепції безпеки у формі веселих ігор.

Вебсайт: overthewire.org

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