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CodinGame

CodinGame

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Вебсайт: codingame.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CodinGame — це навчальна платформа для програмістів, де ви можете грати з найактуальнішими темами програмування. Вирішуйте ігри, кодуйте ботів зі штучним інтелектом, вчіться у своїх однолітків, розважайтеся.

Вебсайт: codingame.com

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