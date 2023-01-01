Defend the Web – це інтерактивна платформа безпеки, де ви можете навчитися та випробувати свої навички. Спробуйте пройти всі наші понад 60 рівнів злому.

Вебсайт: defendtheweb.net

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