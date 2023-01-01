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Dataquest

Dataquest

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Вебсайт: dataquest.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dataquest» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Наші практичні курси з обробки даних допоможуть вам навчитися працювати з даними: R, Python і SQL, щоб ви могли розвивати свою кар’єру в галузі даних.

Вебсайт: dataquest.io

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