Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Udacity» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розвивайте свою кар’єру за допомогою онлайн-курсів із програмування, науки про дані, штучного інтелекту, цифрового маркетингу тощо. Створено з лідерами галузі.

Вебсайт: udacity.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Udacity». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.