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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.

Вебсайт: leadx.org

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