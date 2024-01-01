LEADx

LEADx

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: leadx.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LEADx» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Turn millennial managers into legacy leaders with LEADx! LEADx is the leadership training your managers which actually use. The platform combines behavioral science, artificial intelligence, and expert content to measurably improve leadership behaviors, employee engagement, and productivity.
Категорії:
Productivity
Leadership Training Companies

Вебсайт: leadx.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LEADx». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hone

Hone

honehq.com

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

Coachello

Coachello

coachello.io

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Вам також може сподобатися

Strive

Strive

strive.co

Knotch

Knotch

knotch.com

PatPat360

PatPat360

patpat360.com

Udacity

Udacity

udacity.com

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Prodoscore

Prodoscore

prodoscore.com

InPowered

InPowered

inpowered.ai

PropelPosts

PropelPosts

propelposts.com

Zime AI

Zime AI

zime.ai

CustomInsight

CustomInsight

custominsight.com

Multilings

Multilings

multilings.com

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.