Альтернативи - LEADx

StarAgile

staragile.com

Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постій...