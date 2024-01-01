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Компанії з навчання та розвитку - Найпопулярніші застосунки

Компанії, що спеціалізуються на навчанні та розвитку, пропонують аутсорсингове рішення для навчання співробітників. Вони впроваджують стратегії розвитку та проводять навчальні заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють широкий спектр послуг, включаючи загальний бізнес, комплаєнс, навички спілкування та галузеві знання. Деякі також пропонують неформальне навчання, зосереджене на таких сферах, як формування команди. Підприємства співпрацюють із цими постачальниками, щоб підвищити кваліфікацію працівників і підвищити продуктивність. Як правило, відділи кадрів тісно співпрацюють зі службами навчання та розвитку для планування всіх навчальних заходів. Крім того, деякі компанії вибирають навчальне програмне забезпечення електронного навчання як доповнення до існуючих програм або як альтернативу аутсорсингу.

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Hone

Hone

honehq.com

Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауках, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зру...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

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