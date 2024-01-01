Компанії з навчання та розвитку - Найпопулярніші застосунки
Компанії, що спеціалізуються на навчанні та розвитку, пропонують аутсорсингове рішення для навчання співробітників. Вони впроваджують стратегії розвитку та проводять навчальні заняття на місці або віртуально. Їхні послуги охоплюють широкий спектр послуг, включаючи загальний бізнес, комплаєнс, навички спілкування та галузеві знання. Деякі також пропонують неформальне навчання, зосереджене на таких сферах, як формування команди. Підприємства співпрацюють із цими постачальниками, щоб підвищити кваліфікацію працівників і підвищити продуктивність. Як правило, відділи кадрів тісно співпрацюють зі службами навчання та розвитку для планування всіх навчальних заходів. Крім того, деякі компанії вибирають навчальне програмне забезпечення електронного навчання як доповнення до існуючих програм або як альтернативу аутсорсингу.
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Hone
honehq.com
Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.
Project Management Institute
pmi.org
Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.
SHRM
shrm.org
SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...
Cognician
cognician.com
Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауках, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зру...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...