SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

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Вебсайт: successcoaching.co

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Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навчальним програмам SuccessCOACHING ви отримуєте доступ до підібраних шляхів навчання, розроблених досвідченими експертами з успіху клієнтів, реальних вправ, які допоможуть вам зрозуміти, як застосувати те, що ви навчилися, постійно вдосконалюваної навчальної програми, яка залишається в курсі останніх новин. найкращі практики та акредитовану, визнану галуззю сертифікацію, яка демонструє вашу відданість професійному розвитку. Ми узагальнили знання, отримані під час роботи з понад 750 компаніями, і створили комплексну, просту в дотриманні навчальну програму з успіху клієнтів, якій довіряють CSM з провідних компаній у всьому світі.
Категорії:
Business
Customer Success Training Providers

Вебсайт: successcoaching.co

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