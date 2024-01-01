Project Management Institute

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.

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