Project Management Institute

Project Management Institute

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Вебсайт: pmi.org

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We advance careers, improve organizational success and further mature the profession of project management through our globally recognized standards, certifications, resources, tools, academic research, publications, professional development courses and networking opportunities.
Категорії:
Business
Training & Development Companies

Вебсайт: pmi.org

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burlingtonenglish.com

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HiMama Academy

academy.himama.com

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Sama AI

sama.com

Jagir

Jagir

jagir.co

CNKI

CNKI

cnki.net

Perlego

Perlego

perlego.com

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