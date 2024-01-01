Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KADO» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

KADO — це інтелектуальне мережеве рішення та рішення для керування клієнтами, яке використовують провідні особи та компанії, які орієнтуються на відносини. KADO зосереджується на наданні можливостей укладачам угод найновішими мережевими інструментами та універсальним рішенням для керування клієнтами, щоб ми могли досягти вашої мети: розвивати ваш бізнес через значущі відносини.

Вебсайт: kadonetworks.com

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