Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nexeo HR» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Nexeo helps jobseekers find roles in the call center, manufacturing, shipping, and other light industrial industries

Вебсайт: nexeohr.com

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