Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coursera» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Coursera — це всесвітня платформа онлайн-навчання, заснована в 2012 році професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ і Дафною Коллер, яка пропонує масові відкриті онлайн-курси (MOOC), спеціалізації, ступені, професійні курси та курси Mastertrack. Coursera співпрацює з університетами та іншими організаціями, щоб пропонувати онлайн-курси, сертифікати та ступені з різноманітних предметів, таких як інженерія, наука про дані, машинне навчання, математика, бізнес, фінанси, інформатика, цифровий маркетинг, гуманітарні науки, медицина, біологія, суспільні науки та ін.

Вебсайт: coursera.org

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