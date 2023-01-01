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arXiv.org

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arXiv — це безкоштовний сервіс розповсюдження та архів із відкритим доступом для 1 928 825 наукових статей у галузях фізики, математики, інформатики, кількісної біології, кількісних фінансів, статистики, електротехніки та системознавства, а також економіки. Матеріали на цьому сайті не рецензуються arXiv.

Вебсайт: arxiv.org

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