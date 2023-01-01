Найкращий ресурс для IB Mathematics став ще кращим. Студенти та викладачі IB проголосували за № 1 математичних ресурсів IB у 2021 та 2022 роках. Revision Village додав IB Physics, Chemistry and Biology!

Вебсайт: revisionvillage.com

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