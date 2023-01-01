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Periodic Table

Periodic Table

periodic-table.tech

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Періодична таблиця, також відома як таблиця Менделєєва, є табличним відображенням хімічних елементів. Він широко використовується в хімії, фізиці та інших науках і зазвичай розглядається як ікона хімії.

Вебсайт: periodic-table.tech

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