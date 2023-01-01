WebCatalog
PassMedicine

PassMedicine

passmedicine.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PassMedicine» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

PassMedicine — це перевірений ресурс перевірки, який допоможе вам пройти серйозні медичні іспити.

Вебсайт: passmedicine.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PassMedicine». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Boards and Beyond

Boards and Beyond

boardsbeyond.com

Pandai

Pandai

pandai.org

Revision Village

Revision Village

revisionvillage.com

Atom Learning

Atom Learning

atomlearning.com

My Study Life

My Study Life

mystudylife.com

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

AMBOSS

AMBOSS

amboss.com

Seneca

Seneca

senecalearning.com

Cove

Cove

withcove.com

medtigo

medtigo

medtigo.com

Study.com

Study.com

study.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності