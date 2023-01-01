Навчайтеся розумніше, а не важче. AMBOSS — це революційна медична навчальна платформа, яка допомагає майбутнім лікарям успішно складати іспити USMLE.

Вебсайт: amboss.com

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