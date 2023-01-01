WebCatalog
AMBOSS

AMBOSS

amboss.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AMBOSS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Навчайтеся розумніше, а не важче. AMBOSS — це революційна медична навчальна платформа, яка допомагає майбутнім лікарям успішно складати іспити USMLE.

Вебсайт: amboss.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AMBOSS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Boards and Beyond

Boards and Beyond

boardsbeyond.com

TrueLearn

TrueLearn

truelearn.com

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

Doctrina AI

Doctrina AI

doctrina.ai

Krakex

Krakex

krakex.com

Sermo

Sermo

sermo.com

Med-Challenger

Med-Challenger

challengercme.com

Exampur

Exampur

exampur.com

Stadai

Stadai

stadai.com

BibleTools.org

BibleTools.org

bibletools.org

PassMedicine

PassMedicine

passmedicine.com

Ashish Singh Lecture

Ashish Singh Lecture

ashishsinghlectures.teachx.in

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності