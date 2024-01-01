Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ScholarAI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ScholarAI is a plugin that allows users to access open access scientific literature from peer-reviewed journals. Available to ScholarAI Premium users, our new dedicated Copilot for science in the age of AI, powered by GPT-4 Turbo.

Вебсайт: scholarai.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ScholarAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.