Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anode» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Anode, an innovative digital solution designed to revolutionize data quality management for businesses is here to help. Anode is a data anomaly detection tool that analyzes your data for 6 classes of errors allowing you to gain insights into your data faster and more efficiently.

Вебсайт: codygon.com

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