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Hindawi

Hindawi

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Вебсайт: hindawi.com

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Один із найбільших у світі видавців рецензованих журналів із повністю відкритим доступом. Тому що наука працює найкраще, коли дослідження є відкритими.

Вебсайт: hindawi.com

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