WebCatalog
BrowZine

BrowZine

browzine.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Використовуйте BrowZine, щоб легко знаходити, читати та контролювати тисячі наукових журналів, доступних у вашому університеті, лікарні чи корпоративній бібліотеці, яка має підписку на BrowZine, або через видавців відкритого доступу, що охоплюють усі дисципліни.

Вебсайт: browzine.com

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