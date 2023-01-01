Використовуйте BrowZine, щоб легко знаходити, читати та контролювати тисячі наукових журналів, доступних у вашому університеті, лікарні чи корпоративній бібліотеці, яка має підписку на BrowZine, або через видавців відкритого доступу, що охоплюють усі дисципліни.

Вебсайт: browzine.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BrowZine». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.