GeoGebra для викладання та навчання. Математичні безкоштовні цифрові інструменти для класних занять, побудови графіків, геометрії, спільної дошки тощо.

Вебсайт: geogebra.org

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