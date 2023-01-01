WebCatalog
GeoGebra

GeoGebra

geogebra.org

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GeoGebra для викладання та навчання. Математичні безкоштовні цифрові інструменти для класних занять, побудови графіків, геометрії, спільної дошки тощо.

Вебсайт: geogebra.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GeoGebra». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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