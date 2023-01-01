Coding Rooms

Платформа для навчання розробників. Легко створюйте та надавайте всі рівні інтерактивної освіти з кодування – від навчання початківців до перенавичок професіоналів – і робіть це в масштабі, незалежно від того, чи навчаєте ви десять чи десять тисяч. ‍

Вебсайт: codingrooms.com

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