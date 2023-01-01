TAFE NSW є провідним постачальником освіти та навчання в Австралії. З віртуальним та очним викладанням, яке здійснюється в соціально відповідальний спосіб.

Вебсайт: tafensw.edu.au

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