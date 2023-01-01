WebCatalog
TAFE NSW

TAFE NSW

tafensw.edu.au

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TAFE NSW» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

TAFE NSW є провідним постачальником освіти та навчання в Австралії. З віртуальним та очним викладанням, яке здійснюється в соціально відповідальний спосіб.

Вебсайт: tafensw.edu.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TAFE NSW». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TAFE NSW Sydney

TAFE NSW Sydney

learn.sydneytafe.edu.au

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

Coding Rooms

Coding Rooms

codingrooms.com

Education Galaxy

Education Galaxy

educationgalaxy.com

K12

K12

k12.com

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

LearnCube

LearnCube

learncube.com

Booker Catering

Booker Catering

booker.co.uk

ALX Africa

ALX Africa

alxafrica.com

iHASCO

iHASCO

ihasco.co.uk

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hal Leonard

Hal Leonard

halleonard.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності