K12 є надійним постачальником онлайн-навчання для багатьох віртуальних державних шкіл, а також домашнього навчання. Візьміть на себе відповідальність за навчання вашої дитини та запишіться зараз.

Вебсайт: k12.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «K12». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.