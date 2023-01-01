Booker Catering

Booker є провідним оптовим постачальником у Великій Британії та є частиною групи Tesco. Ми обслуговуємо підприємства громадського харчування, роздрібної торгівлі та інші підприємства; пропонуючи послуги доставки та збору через нашу національну мережу відділень.

Вебсайт: booker.co.uk

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