Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zoolz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zoolz є провідним на ринку постачальником хмарних сховищ. Надає доступне та безпечне хмарне рішення для компаній і окремих осіб.

Вебсайт: zoolz.com

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