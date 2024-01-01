Net2Phone

Net2Phone

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Вебсайт: net2phone.com

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Net2Phone — це хмарний постачальник послуг бізнес-телефонії, який допомагає підприємствам підвищити продуктивність за допомогою потужних інструментів uCaaS. Компанія net2phone, якій довіряють клієнти та партнери по всьому світу, зруйнувала телекомунікаційний ринок, запропонувавши телефонні рішення найвищої якості, різноманітний набір розширених функцій, локальну технічну підтримку та інновації за межами бізнес-телефонного зв’язку. Подайте запит на демонстрацію продукту net2phone, щоб побачити, як наш провідний інструмент бізнес-комунікацій може розширити можливості вашої організації.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: net2phone.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

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