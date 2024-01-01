Livedrive

Livedrive

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Вебсайт: www2.livedrive.com

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Livedrive — це відзначене нагородами хмарне сховище та онлайн-рішення для резервного копіювання для компаній, споживачів і посередників. Компанію заснував у 2008 році Ендрю Майкл і вона стала одним із провідних у світі компаній із хмарних сховищ. Організація надає послуги хмарного зберігання більш ніж 500 000 платоспроможним клієнтам у всьому світі та отримала низку нагород від технологічної преси, включаючи нагороду Computer Active Best Online Backup Buy It і Gold Award Web User. Livedrive пропонує дійсно необмежену онлайн-резервну копію та хмарне сховище. Послуга додає новий диск до ваших домашніх чи офісних комп’ютерів, дозволяючи безпечно зберігати свої дані в Інтернеті та отримувати доступ до файлів з будь-якого місця. Наш багатофункціональний веб-портал надає вам доступ до файлів у дорозі, дозволяючи редагувати документи та фотографії Office або відтворювати музику та фільми безпосередньо з браузера. Livedrive також надає безкоштовну програму для iPhone, Android та iOS, за допомогою якої ви можете отримати доступ до своїх файлів будь-де в будь-який час. Livedrive доступний для споживачів, бізнес-користувачів і посередників.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: www2.livedrive.com

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