ZipCloud

ZipCloud

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Вебсайт: zipcloud.com

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ZipCloud — це хмарне програмне забезпечення резервного копіювання в Інтернеті. За допомогою Zip Cloud ви можете безперешкодно синхронізувати свої файли на кількох комп’ютерах, вирішувати, які файли та папки ви хочете синхронізувати, а також вибрати, куди їх синхронізувати. Онлайн-панель керування Zip Cloud надає вам доступ до всіх ваших резервних копій і синхронізованих файлів із будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету. Zip Cloud дає вам можливість ділитися файлами та папками між друзями, родиною чи товаришами по команді та запрошувати їх електронною поштою, Facebook або Twitter.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: zipcloud.com

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