YesBackup

YesBackup

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Вебсайт: yesbackup.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YesBackup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

YesBackup дозволяє отримати доступ до резервних копій файлів на ходу за допомогою пристрою Android. Переглядайте та діліться своїми фотографіями та документами, транслюйте музику, синхронізуйте файли та дивіться відео в будь-якому місці в будь-який час через бездротове з’єднання або 3G. На додаток до всіх цих чудових функцій, ви можете миттєво писати нотатки, малювати каракулі на ходу та робити фотографії за допомогою програми. Завантажте свої фотографії прямо в папку для синхронізації YesBackup або опублікуйте безпосередньо на Facebook чи Twitter і поділіться з усіма друзями. Програма YesBackup зберігає ваші файли та фотографії під рукою, коли вони вам знадобляться. Будь то робоча презентація чи показ фотографій вашим близьким, ніколи більше не залишайтеся без документа! Якщо у вас немає облікового запису YesBackup, легко зареєструйтеся в додатку та скористайтеся нашим безкоштовним пробним простором для зберігання. Щоб скористатися всіма можливостями YesBackup, завантажте настільну програму на свій ПК або Mac і автоматично створюйте резервні копії своїх файлів. З YesBackup вам більше не доведеться турбуватися.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: yesbackup.com

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