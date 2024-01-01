xabackup — ідеальне рішення для зайнятих професіоналів, яким потрібно керувати великою кількістю даних. Наш хмарний сервіс дозволяє клієнтам легко створювати резервні копії важливих файлів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля. З exabackup клієнтам не потрібно турбуватися про складні налаштування чи системи, їм просто потрібно вибрати файли, для яких вони бажають створити резервну копію, не виконуючи жодної технічної роботи. Крім того, exabackup пропонує неперевершений захист і безпеку. Усі ваші дані стискаються перед завантаженням, тому вам не потрібно турбуватися про порушення безпеки чи втрату швидкості під час передачі. А оскільки ми завантажуємо лише зміни (інкрементні резервні копії), додаткові дані не сповільнять вашу систему чи завантажать і без того велике навантаження файлів. Тому, коли потрібно переконатися, що всі ваші важливі документи залишаються в безпеці, немає кращого вибору, ніж exabackup!

Вебсайт: exabackup.com

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