Альтернативи - exabackup

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Multiple Cloud Storage Manager: міграція, переміщення, синхронізація, копіювання, резервне копіювання та передача хмарних файлів за допомогою MultCloud, який підтримує Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive та FTP тощо.

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії с...

Sync

Sync

sync.com

Зберігайте, діліться файлами та отримуйте доступ до них із будь-якого місця за допомогою Sync.

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive забезпечує онлайн-резервне копіювання в хмару для ПК, Mac, iPhone, Android та інших мобільних пристроїв в ОДНОМУ обліковому записі за одну низьку плату

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

Зробіть свою ІТ-команду ефективнішою за допомогою програмного забезпечення RMM, яке автоматизує управління ІТ, підвищує ефективність технічного персоналу та покращує прибутки.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Хмарне сховище «все в одному». Необмежене хмарне сховище, резервне копіювання та керування вмістом у хмарі.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американська компанія з кібербезпеки та резервного копіювання даних. Заснована в 2007 році в Норуолку, штат Коннектикут, у 2017 році вона стала дочірньою компанією Vista Equity Partners і об’єдналася з Autotask Corporation.

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Відкрийте для себе Aruba Cloud, Cloud для вас! Хмарні обчислення на основі використання, Cloud PRO & VPS, приватна хмара, служби зберігання, резервного копіювання та моніторингу.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Автоматизуйте резервне копіювання для всіх ваших серверів, баз даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) і сегментів. Підключіть будь-яке сховище, швидке відновлення та спокій.

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Хмарне програмне забезпечення резервного копіювання від Carbonite допомагає захистити ваші особисті та ділові дані від поширених форм втрати даних. Спробуйте Carbonite і завантажте безкоштовну пробну версію вже сьогодні!

Axcient

Axcient

axcient.com

Комплексні рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення для MSP Єдина платформа для надійного, простого у використанні безперервності бізнесу та аварійного відновлення майже для всіх випадків використання MSP

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — це повне програмне забезпечення для віддаленого моніторингу та керування (RMM), що включає автоматизацію, встановлення виправлень, дистанційне керування та виявлення мережі. Почніть роботу з безкоштовного інструменту та оновлюйте його в міру зростання.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Backupify

Backupify

backupify.com

Захист, відновлення, безпека та відповідність усім вашим даним SaaS.

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – все це можна зробити в Cloudpresenter...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Доступ до всього, надійно зберігається Незалежно від того, чи є ви фізичною особою, сім’єю чи бізнесом, Jottacloud дозволяє вам зберігати, ділитися та бути продуктивним, де б ви не були.

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неакт...

Files.fm

Files.fm

files.fm

Хмарна платформа зберігання файлів Files.fm пропонує комплексні рішення для зберігання, обміну, публікації та навіть продажу різних типів вмісту, включаючи фотографії, відео, музику, програми, книги та документи.

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

Програмне забезпечення для моніторингу резервного копіювання - виявлення невідомих ризиків у ваших резервних копіях даних. Backup Radar допомагає вам побачити приховані ризики, надаючи вашому MSP інструменти з широкими можливостями налаштування для покращення автоматизації, звітності та нагляду.

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Усуньте масову фрагментацію даних за допомогою системи керування даними наступного покоління від Cohesity. Почніть із резервного копіювання, отримайте миттєве відновлення. Дізнайтеся більше сьогодні.

Druva

Druva

druva.com

Корпоративне хмарне резервне копіювання та керування даними на межах, локальних і хмарних робочих навантаженнях

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Ми зосереджені на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Наші провідні в...

Ottomatik

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — це тип служби резервного копіювання як послуги (BaaS), що означає, що вам потрібно буде встановити їхній агент на своїх серверах і керувати резервними копіями даних з панелі адміністратора. Ottomatik є платною послугою, але все ще доступна безкоштовна опція, яка підходить для користувачі...

NoSky

NoSky

nosky.io

На базі AWS NoSky — це повністю інтегроване хмарне рішення для резервного копіювання з централізованим керуванням, моніторингом і звітністю. У світі, де дані стикаються з постійними загрозами з боку зловмисників, таких як хакери, віруси, корупція та програми-вимагачі, NoSky постає як справжній супе...

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

Компанія Nethopper стала піонером KAOPS, власної хмарної, орієнтованої на GitOps інженерної структури платформи, щоб допомогти платформі та командам DevOps розпочати внутрішні платформи розробників, або IDP. Серед інженерних можливостей платформи Nethopper KAOPS, орієнтованої на GitOps, є: * Автома...

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Канадські хмарні резервні копії Хмарне резервне копіювання бізнес-рівня, яке на 100% зберігає ваші дані в Канаді. Ми зосереджені на малих підприємствах по всій Канаді та надаємо надійний і безпечний клієнт резервного копіювання на основі програмного забезпечення, який не потребує апаратного забезпеч...

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

CloudCasa — це служба резервного копіювання, відновлення, відновлення та міграції Kubernetes для команд розробки, DevOps, розробки платформи та ІТ-операцій. Він підтримує AKS та всі інші основні дистрибутиви та керовані служби Kubernetes, включаючи EKS, GKE і Red Hat OpenShift. За допомогою CloudCas...

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

ZipCloud — це хмарне програмне забезпечення резервного копіювання в Інтернеті. За допомогою Zip Cloud ви можете безперешкодно синхронізувати свої файли на кількох комп’ютерах, вирішувати, які файли та папки ви хочете синхронізувати, а також вибрати, куди їх синхронізувати. Онлайн-панель керування Zi...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності