Memopal — це програмне забезпечення для онлайн-резервного копіювання та онлайн-сховища й синхронізації, яке архівує ваші файли в реальному часі на віддалений сервер. Не має значення, скільки разів ви змінюєте комп’ютери: ви завжди знатимете, де ваші дані. Ви можете переглядати всі свої файли з будь-якого місця в Інтернеті або мобільного телефону, готового до Інтернету. Ви можете поділитися з друзями та колегами файлами, які завеликі для надсилання електронною поштою.

Вебсайт: memopal.com

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