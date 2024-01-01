GoodSync — це програма для резервного копіювання та синхронізації файлів. Він використовується для синхронізації файлів між двома каталогами або на одному комп’ютері, або між комп’ютером та іншим запам’ятовуючим пристроєм (наприклад, іншим комп’ютером, знімним диском, флеш-накопичувачем чи смартфоном), або між комп’ютером і віддаленим комп’ютером чи сервером. GoodSync дозволяє підтримувати ту саму версію файлів на кількох комп’ютерних пристроях. Іншими словами, коли два пристрої синхронізовані, користувач може бути впевнений, що найновіша версія файлу доступна на обох пристроях, незалежно від того, де він востаннє змінювався.

Вебсайт: goodsync.com

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