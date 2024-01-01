Ottomatik — це тип служби резервного копіювання як послуги (BaaS), що означає, що вам потрібно буде встановити їхній агент на своїх серверах і керувати резервними копіями даних з панелі адміністратора. Ottomatik є платною послугою, але все ще доступна безкоштовна опція, яка підходить для користувачів лише з одним сервером. Таким чином, завдяки безкоштовному використанню ви можете створювати завдання резервного копіювання з максимальною частотою резервного копіювання один раз на день, і все одно матимете підтримку для надсилання резервних копій даних у ваші облікові записи зберігання, як-от Google Drive, Amazon S3,… Однак для більш важливих веб-сайтів і серверів ви можете розглянути можливість використання пакета Professional, який дозволяє виконувати більше завдань резервного копіювання та максимальну частоту резервного копіювання кожні 5 хвилин, забезпечуючи резервне копіювання даних у реальному часі.

Вебсайт: ottomatik.io

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