Ottomatik

Ottomatik

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ottomatik.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ottomatik» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ottomatik — це тип служби резервного копіювання як послуги (BaaS), що означає, що вам потрібно буде встановити їхній агент на своїх серверах і керувати резервними копіями даних з панелі адміністратора. Ottomatik є платною послугою, але все ще доступна безкоштовна опція, яка підходить для користувачів лише з одним сервером. Таким чином, завдяки безкоштовному використанню ви можете створювати завдання резервного копіювання з максимальною частотою резервного копіювання один раз на день, і все одно матимете підтримку для надсилання резервних копій даних у ваші облікові записи зберігання, як-от Google Drive, Amazon S3,… Однак для більш важливих веб-сайтів і серверів ви можете розглянути можливість використання пакета Professional, який дозволяє виконувати більше завдань резервного копіювання та максимальну частоту резервного копіювання кожні 5 хвилин, забезпечуючи резервне копіювання даних у реальному часі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: ottomatik.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ottomatik». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Вам також може сподобатися

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

IDrive

IDrive

idrive.com

Presence Stars

Presence Stars

presencestars.com

Nexetic

Nexetic

nexetic.com

Rev.io

Rev.io

rev.io

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

Basedash

Basedash

basedash.com

Webshare

Webshare

webshare.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності