CloudCasa — це служба резервного копіювання, відновлення, відновлення та міграції Kubernetes для команд розробки, DevOps, розробки платформи та ІТ-операцій. Він підтримує AKS та всі інші основні дистрибутиви та керовані служби Kubernetes, включаючи EKS, GKE і Red Hat OpenShift. За допомогою CloudCasa ви також можете централізовано керувати існуючими установками резервного копіювання Velero в кількох кластерах і хмарних провайдерах. Просто встановіть агент у своїх кластерах і дозвольте CloudCasa виконувати всю важку роботу із захисту ваших ресурсів кластера та постійних даних від людських помилок, порушень безпеки та збоїв обслуговування, забезпечуючи безперервність бізнесу та відповідність вимогам вашого бізнесу.

Вебсайт: cloudcasa.io

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