Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Red Hat Hybrid Cloud Console» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації вашого бізнесу, зниження витрат і створення з більшою свободою.

Вебсайт: cloud.redhat.com

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