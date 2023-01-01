Підтримуйте автоматизацію, яка насправді є розумною. Cohere допомагає командам CX швидше вирішувати запити, одночасно знижуючи витрати, що призводить до задоволених агентів і задоволених клієнтів.

Вебсайт: cohere.io

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