Mona

Mona

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: monalabs.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інтелектуальне рішення для моніторингу Mona дозволяє командам отримати повну видимість ефективності ваших даних, моделей і процесів. Автоматично виявляйте та вирішуйте проблеми продуктивності в рамках процесів AI/ML або інтелектуальних процесів автоматизації, щоб уникнути негативного впливу як на ваш бізнес, так і на клієнтів.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: monalabs.io

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

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Yookkan

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