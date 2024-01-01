HeadSpin — це перша в світі платформа цифрового досвіду штучного інтелекту, яка поєднує розміщену в хмарі та локальну глобальну інфраструктуру пристроїв, автоматизацію тестування та аналітику продуктивності та якості на основі ML для мобільних пристроїв, Інтернету, аудіо та відео. HeadSpin дає змогу командам інженерів, контролю якості, операцій і продуктів забезпечувати оптимальний цифровий досвід у всіх каналах доставки протягом життєвого циклу розробки. Дізнайтесь більше на www.HeadSpin.io. Глобальна інфраструктура пристроїв Дозволяє наскрізне тестування та моніторинг за допомогою тисяч пристроїв у сотнях місць у мережах реального оператора та Wi-Fi по всьому світу. SDK не потрібен. Автоматизація тестування та API. Інтегрується в робочі процеси CI/CD, забезпечуючи функціональне тестування та тестування продуктивності до та після випуску. Підтримка всіх фреймворків тестування. Продуктивність, QoE та машинне навчання Автоматично виявляє проблеми та вказує на глибинні причини на всіх рівнях стеку — від кількісного визначення QoE аудіо/відео до видимості коду та пакетів. Insights-to-Actions Надає регресійну та агрегаційну статистику протягом життєвого циклу цифрового досвіду, від планування та розробки до перевірки проблем і операцій. Тенденції, сповіщення та аналітика.

Вебсайт: headspin.io

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