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Cludo

Cludo

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cludo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Cludo is an intelligent search tool designed to simplify the lives of web and marketing teams through automation and meaningful data. We make search easy for both you and your end users. Cludo optimizes the way organizations and their customers connect with and use information. Our easy-to-use site search platform empowers you to easily customize and gain deep insights from your website’s search functionality. Whether you're looking for increased relevance or better analytics, Cludo offers a better way to search. Headquartered in Copenhagen, with offices in Minneapolis and London, Cludo’s intelligent search and insights SaaS product is compatible with any website, and backed by an exceptional commitment to customer happiness.

Категорії:

Productivity
Enterprise Search Software

Вебсайт: cludo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cludo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Algolia

Algolia

algolia.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Aiven

Aiven

aiven.io

Glean

Glean

glean.com

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AlphaSense

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Boost.ai

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Rocket Matter

rocketmatter.net

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Webrecruit

webrecruit.co

Trieve

Trieve

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