Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trooya» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Trooya — це хмарний контактний центр соціальних мереж, який дає змогу відповідати клієнтам, вирішувати їхні проблеми та завойовувати їхню прихильність.

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Вебсайт: trooya.com

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