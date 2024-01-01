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Trooya

Trooya

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Вебсайт: trooya.com

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Trooya — це хмарний контактний центр соціальних мереж, який дає змогу відповідати клієнтам, вирішувати їхні проблеми та завойовувати їхню прихильність.

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: trooya.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trooya». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

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Inflact

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Genesys Cloud

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Omni Intelligence

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