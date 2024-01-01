Pro Backup

Pro Backup

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Вебсайт: probackup.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pro Backup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Pro Backup — це безпечна та проста у використанні програма для резервного копіювання популярних хмарних програм, таких як Airtable, Asana, ClickUp, monday.com і Trello. Використання хмарної програми для керування бізнесом може бути досить страшним, оскільки часто дуже легко видалити важливу для бізнесу інформацію. Маючи надійну незалежну резервну копію своїх хмарних даних, ви захищаєте свою команду від випадкового чи зловмисного видалення чи інших найгірших сценаріїв. Ключові особливості: * Простота використання: налаштуйте з’єднання з хмарним додатком, а ми подбаємо про все інше. Створення та запуск резервних копій займає лише 1 хвилину. * Знімки: шукайте та завантажуйте знімки різних типів даних, таких як завдання, проекти, коментарі, спеціальні поля тощо. * Відновлення: відновлюйте дані, створюючи копії з резервних копій даних лише кількома клацаннями. * Безпечно: ми зберігаємо ваші дані в зашифрованих файлах. Ми зберігаємо все в ЄС і дотримуємося всіх законів GDPR.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: probackup.io

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NinjaRMM

ninjaone.com

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OpenDrive

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Datto

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